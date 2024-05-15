В Ставрополе в День защиты детей пройдет спортивный фестиваль с забегом

Мероприятие пройдет с 8:00 до 14:00 на Владимирской площади. Взрослые участники забега смогут преодолеть 4,2 км бегом или 2,1 км в стиле скандинавской ходьбы. Для детей в возрасте 7-10 лет и 11-13 лет предусмотрена дистанция 500 м, а для подростков от 14 до 17 лет — 4,2 км.

Кроме забегов организаторы приглашают жителей Ставрополя посетить концерт, мастер-классы, спецплощадку, а также сделать благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями. Для юных участников фестиваля в городе подготовили квест по мотивам известного литературного произведения.



Также на мероприятии можно будет сдать на утилизацию использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок.

«На Ставрополье марафон проходит с 2012 года. В прошлом году в празднике участвовали более 2 тыс. взрослых и детей», — рассказал заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Для участия в забеге можно зарегистрироваться здесь. Все мероприятия фестиваля бесплатные.