В Ставрополе в День защиты детей пройдет спортивный фестиваль с забегом

Ставропольский край

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  • © Фото Антона Курашенко
    © Фото Антона Курашенко

1 июня в Ставрополе состоится спортивный фестиваль Сбера «Зеленый марафон-2024» (0+)

Мероприятие пройдет с 8:00 до 14:00 на Владимирской площади. Взрослые участники забега смогут преодолеть 4,2 км бегом или 2,1 км в стиле скандинавской ходьбы. Для детей в возрасте 7-10 лет и 11-13 лет предусмотрена дистанция 500 м, а для подростков от 14 до 17 лет — 4,2 км.  

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Кроме забегов организаторы приглашают жителей Ставрополя посетить концерт, мастер-классы, спецплощадку, а также сделать благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями. Для юных участников фестиваля в городе подготовили квест по мотивам известного литературного произведения.

Также на мероприятии можно будет сдать на утилизацию использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок.

«На Ставрополье марафон проходит с 2012 года. В прошлом году в празднике участвовали более 2 тыс. взрослых и детей», — рассказал заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Для участия в забеге можно зарегистрироваться здесь. Все мероприятия фестиваля бесплатные.

Напомним, что в Анапе 26 мая пройдет женский забег, а в Геленджике — 2 июня.

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