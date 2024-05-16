В Ростове-на-Дону пройдет спортивный марафон. Узнали, как подготовиться к забегу

Ростовский победитель Зелёного марафона 2023 года рассказал, как подготовиться к забегу

1 июня в Ростове-на-Дону пройдёт 11-ый Зеленый марафон. Победитель основного забега 2023 года Арсений Чернов дал несколько советов по выбору одежды и питанию перед стартом.

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Спортсмен рекомендует: для забегов в летнее время использовать свободную одежду — футболку и шорты;

утром перед забегом может быть прохладно, на время разминки стоит надеть тренировочный костюм;

в жару взять с собой отдельную разминочную майку;

не принимать пищу за несколько часов до забега;

разминка перед забегом — 10-15 минут легкого бега и растяжка;

после забега также необходима разминка — 5-10 минут бега трусцой. «В этом году Зеленый марафон в Ростове пройдет 1 июня на территории Левобережного парка. Приглашаем жителей и гостей региона пробежать 4,2 км и 10 км или попробовать себя в скандинавской ходьбе на дистанции 2,1 км. Для детей до 13 лет включительно организованы отдельные забеги на 500 м. Участие традиционно бесплатно», — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.



Зарегистрироваться на марафон можно здесь.