Идея подарка на Новый год: 5 детских книг для семейного чтения на зимних каникулах

Без сказок и веры в чудеса все мы были бы совсем другими. Перед Новым годом и Рождеством особенно сильно хочется верить во что-то хорошее и дарить сказку, а сделать это можно с помощью книг. В нашем небольшом обзоре — издания, которые порадуют детей и взрослых и станут замечательным подарком. Не упустите чудесную возможность совместного чтения вслух длинными зимними вечерами. Редакция Юга.ру благодарит издательский дом Мещерякова за предоставленные книги.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

«От кого ждать подарков на Новый год?» В какой стране какой Дед Мороз и в чём его тайна Ждать, когда же Дед Мороз принесет подарки, с этой книгой станет гораздо увлекательнее. Отличное занятие накануне праздника! Соберите детей и их друзей на знакомство с новогодними волшебниками разных стран и континентов — в этой красочной книге целых 15 героев (посчитайте и поправьте автора статьи), которые смогут вас удивить. В какой стране к детям приходит Зюзя с булавой? Кому помогает снеговик Дасти? Кто ездит на верном ослике? Где в январе дарит подарки колдунья на метле?

Из этой книги можно почерпнуть идеи для замечательных праздников с друзьями — от новогодней версии «крокодила» вариации «какой я Дед Мороз» до игры в шарады, разных версий «угадайки», костюмированных представлений и нестандартных поздравлений друзей семьи. Ведь костюмы традиционных Деда Мороза и Снегурочки в сезон очень дороги, как и услуги аниматоров. Вы можете сделать свой праздник ещё лучше самостоятельно.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

«Снежная королева и другие сказки» Ганс Христиан Андерсен В серии «Малая книга с историей» вышло более 50 книг — от Чехова и Пушкина до барона Мюнхгаузена и мифов Древней Греции. Небольшое издание Андерсена включает пять сказок и пятнадцать красочных иллюстраций молодой художницы Алины Марии Салтыковой (после оглавления есть даже список иллюстраций с подписями и номерами страниц). «Снежная королева», «Оловянный солдатик», «Оле-лукойе», «Снеговик» и «Девочка со спичками» в переводе Анны и Петра Ганзен любого взрослого вернут в детские годы, а людей с тонкой душевной организацией, несомненно, заставят всплакнуть. Издание отличается крупным шрифтом, который смогут читать младшие школьники, а книжный блок состоит из страниц тонкой и гладкой на ощупь, тактильно приятной бумаги.

«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери Ещё одна «Малая книга с историей» со знаменитыми иллюстрациями автора — один из лучших подарков человеку любого возраста. Наверное, каждые несколько лет, которые с возрастом летят всё быстрее, стоит брать её в руки, чтобы в очередной раз спросить себя — не стал ли я тем самым скучным взрослым, который видит только шляпу, не замечая удава, который съел слона. Вижу ли я на небе путеводные огоньки и слышу ли смех звёзд, или они для меня лишь астрономические объекты. Маленький принц путешествует по разным планетам, заботится о своей планете и о своей розе, а для нас истории его путешествий — изящные притчи с глубоким смыслом. «Маленький принц» в переводе Норы Галь это книга, которая никогда не устареет, как и её автор, который навсегда остался молодым.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

«Щелкунчик и мышиный король» Эрнст Теодор Амадей Гофман Замечательное крупноформатное издание для чтения с детьми, с прекрасными иллюстрациями Надежды Фроловой почти на каждой странице. Приключения Мари Штальбаум и её брата Фрица, сказки крёстного Дроссельмайера в стеклянном парике, отважный заколдованный принц Щелкунчик и страшный Крысиный Король ждут юных читателей на страницах этой книги. Чудеса, происходящие в Рождество, самые запоминающиеся, пусть и для ваших детей эта зима станет ещё более сказочной и чудесной.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру