Четверо кубанских школьников прошли предварительный отбор в ГИТИС

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

Участников проекта «Поколение М» из Краснодара, Крымска и Ейска рекомендовали к поступлению в ГИТИС на актерский факультет

Онлайн-консультации от мастеров ГИТИСА прошли в апреле для старшеклассников всей страны в рамках проекта «Поколение М» от МТС.

Среди участников из Краснодарского края представители вуза выбрали четырех претендентов на поступление в ГИТИС. Поездка в Москву предстоит Дарье Мостовой, Таисии Качуре, Максиму Трутневу и Милане Еремеенко.

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Всего в мероприятии поучаствовали несколько сотен школьников и студентов колледжей ЮФО, СКФО и других регионов страны. Ребята демонстрировали чтение прозы и поэзии, владение голосом и чувство ритма. Все конкурсанты получили онлайн-консультации и рекомендации для поступления от преподавателей кафедр актерского мастерства и искусства грима.

Годом ранее краснодарец Ардалион Истомин после театральных прослушиваний в рамках проекта «Поколение М» поступил на бюджетное отделение актерского факультета ГИТИСа в мастерскую С. И. Яшина

Вузы Ейский район Искусство Краснодар Крымский район Образование Студенты Театры Трудоустройство Школьники

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