Четверо кубанских школьников прошли предварительный отбор в ГИТИС

Участников проекта «Поколение М» из Краснодара, Крымска и Ейска рекомендовали к поступлению в ГИТИС на актерский факультет

Онлайн-консультации от мастеров ГИТИСА прошли в апреле для старшеклассников всей страны в рамках проекта «Поколение М» от МТС. Среди участников из Краснодарского края представители вуза выбрали четырех претендентов на поступление в ГИТИС. Поездка в Москву предстоит Дарье Мостовой, Таисии Качуре, Максиму Трутневу и Милане Еремеенко.

Всего в мероприятии поучаствовали несколько сотен школьников и студентов колледжей ЮФО, СКФО и других регионов страны. Ребята демонстрировали чтение прозы и поэзии, владение голосом и чувство ритма. Все конкурсанты получили онлайн-консультации и рекомендации для поступления от преподавателей кафедр актерского мастерства и искусства грима.