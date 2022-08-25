Краснодарский выпускник поступил в ГИТИС благодаря проекту «Поколение М»

Краснодарец Ардалион Истомин после театральных прослушиваний в рамках проекта «Поколение М» поступил на бюджетное отделение актерского факультета ГИТИСа в мастерскую С. И. Яшина

На сегодняшний день краснодарец — первый абитуриент ЮФО и СКФО, который смог поступить в ГИТИС, стартовав с прослушиваний в театральном направлении «Поколения М».

В мае этого года МТС и ГИТИС в рамках проекта «Поколение М» впервые на юге России организовали отборочные испытания в вуз для поиска талантливых детей. В результате из сотен конкурсантов отобрали 11 человек из Краснодарского края и Ростовской области — их пригласили в Москву для участия в следующих турах. Ардалион вошел в число этих финалистов и с успехом прошел все следующие этапы отбора. В первом туре прослушиваний жюри отметили ещё одного краснодарского выпускника — Игоря Козлова. Он не поступил в ГИТИС, но получил приглашение учиться в театральном институте им. Б. Щукина.

«Конечно, я с детства мечтал о кино и актерской карьере. Но, честно сказать, наверно, сам не решился бы ехать поступать в столицу. Тот факт, что я смог прямо в Краснодаре показать себя, услышать объективную оценку своих способностей от профессионалов, буквально окрылил меня. Самым сложным было дождаться итогов первого тура. Когда я понял, что в числе лучших, сразу осознал, что такой шанс упустить нельзя. Надо готовиться к следующим этапам, много работать и не сомневаться. Я действительно очень благодарен «Поколению М», что проект взял меня буквально за руку и провел через все испытания к моей цели», — сказал уже студент актерского факультета ГИТИСа Ардалион Истомин.

«В Краснодарском крае много талантов и история Ардалиона — иллюстрация того, как наш проект помогает таким ребятам. Я уверен, что те, кто не смог поступить в вуз своей мечты в этом году, как минимум, получили правильное направление и понимание, как развиваться дальше. Осенью стартует новый сезон «Поколения М», и мы ждем новых звезд на нашей творческой площадке, и обещаем, что дальше будет еще интересней и круче», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.