В Сочи пройдет бесплатная конференция о цифровом маркетинге для малого бизнеса

29 мая в Адлере эксперты обсудят с предпринимателями Краснодарского края тренды диджитал-маркетинга

Участников ждут выступления экспертов в разных отраслях маркетинга: топ-менеджеров по рекламе МТС, представителей местных брендов, digital-специалистов из Brand Analytics, «Дзена», Okkam и других компаний.

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Спикеры обсудят актуальные тренды в цифровом маркетинге, поделятся успешными кейсами и дадут практические рекомендации для увеличения продаж. Специальный гость мероприятия — управляющий партнер консалтингового агентства Paper Planes Илья Балахнин — расскажет, как создать оптимальный путь клиента от первого контакта до покупки.

Всех офлайн-участников ждет необычный нетворкинг — деловой speed dating. На нем гости смогут обсудить с приглашенными экспертами свои бизнес-задачи или задать любой вопрос на тему маркетинга и развития бизнеса.

Мероприятие начнется 29 мая в 14:00 в Oscar Event Hall (Адлер) на Морском бульваре. Для жителей из других регионов организуют онлайн-трансляцию. Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Количество офлайн-мест ограничено.