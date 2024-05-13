В Сочи пройдет бесплатная конференция о цифровом маркетинге для малого бизнеса

Краснодарский край

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  • © Фото Igor Starkov, unsplash.com
    © Фото Igor Starkov, unsplash.com

29 мая в Адлере эксперты обсудят с предпринимателями Краснодарского края тренды диджитал-маркетинга

Участников ждут выступления экспертов в разных отраслях маркетинга: топ-менеджеров по рекламе МТС, представителей местных брендов, digital-специалистов из Brand Analytics, «Дзена», Okkam и других компаний. 

Латиницу не понимают, кириллицу не любят:

Спикеры обсудят актуальные тренды в цифровом маркетинге, поделятся успешными кейсами и дадут практические рекомендации для увеличения продаж. Специальный гость мероприятия — управляющий партнер консалтингового агентства Paper Planes Илья Балахнин — расскажет, как создать оптимальный путь клиента от первого контакта до покупки. 

Всех офлайн-участников ждет необычный нетворкинг — деловой speed dating. На нем гости смогут обсудить с приглашенными экспертами свои бизнес-задачи или задать любой вопрос на тему маркетинга и развития бизнеса. 

Мероприятие начнется 29 мая в 14:00 в Oscar Event Hall (Адлер) на Морском бульваре. Для жителей из других регионов организуют онлайн-трансляцию. Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Количество офлайн-мест ограничено. 

Как писали Юга.ру, летом 2024 года в Сочи заработают восемь новых отелей.

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