В Краснодарском крае зацвел ядовитый ясенец. Почему его называют огонь-травой и чем опасен даже воздух вокруг него?

Краснодарский край

Распечатать

  • Ясенец кавказский © Фото пользователя Sabine Fischer сайта pexels.com
    Ясенец кавказский © Фото пользователя Sabine Fischer сайта pexels.com

В мае-июне на Кубани цветет ясенец кавказский. Он выделяет опасные эфирные масла, которые могут причинить химический ожог или загореться, если поднести спичку

Ясенец кавказский — травянистое растение до 1 м высотой. В мае-июне он начинает цвести и распускает большие сиренево-белые цветы, иногда с фиолетово-розовыми прожилками.

Кистевидные соцветия держатся примерно два месяца. Цветы напоминают орхидею, а пахнут цитрусом, но нюхать их нельзя, прикасаться — тоже. Особенно опасны коробочки с цветами. Человек может ничего не заметить во время прикосновения, но позже на коже появляется химический ожог до второй степени.

Растение выделяет эфирные масла, которые могут вспыхнуть, если в безветренный солнечный день поднести к ним источник пламени (например, горящую спичку). При этом само растение не пострадает, за это в народе его прозвали «неопалимой купиной», так как пылающий ясенец напоминал легендарный горящий куст из Библии.

Что цветет на Кубани в мае-июне:

Другие названия растения: огонь-трава, огонь-цветок и дикий бадьян.

Летучие вещества, выделяемые ясенцом, содержат анетол и метилхавикол. Их пары могут предупредить об опасности.

Ясенец опасен только в момент цветения. Засушенным его применяют в медицине — им лечат инфекции, аллергию, эпилепсию и депрессивные состояния. В Сибири его листья добавляют в чай, в Грузии используют как приправу, а в Европе из него делают ароматическую воду.

Безопасность Растениеводство Экология

Новости

В Краснодарском крае зацвел ядовитый ясенец. Почему его называют огонь-травой и чем опасен даже воздух вокруг него?
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике: в нем много гор, неба и дикой природы
Полиция предостерегла о продаже поддельных авиабилетов в Сочи
Морской порт в Сочи еще раз выставили на торги для аренды за 26 млн рублей
В Краснодаре возобновили стройку подземного перехода на Красных Партизан
Благотворительный фонд построил звонницу храма в хуторе Аргатов Краснодарского края и провел мастер-класс по колокольному звону

Лента новостей

Радоница в Краснодарском крае: рабочий или выходной?
7 мая, 16:19
Радоница в Краснодарском крае: рабочий или выходной?
Что можно и нельзя делать? Вспоминаем традиции и историю праздника
Невезение, несобранность или скудная скамейка
Вчера, 09:47
Невезение, несобранность или скудная скамейка
ФК «Краснодар» провел третий матч без голов подряд
В Краснодаре начался ремонт двух дублеров улицы Ставропольской
10 мая, 11:48
В Краснодаре начался ремонт двух дублеров улицы Ставропольской

Реклама на сайте