В мае-июне на Кубани цветет ясенец кавказский. Он выделяет опасные эфирные масла, которые могут причинить химический ожог или загореться, если поднести спичку

Ясенец кавказский — травянистое растение до 1 м высотой. В мае-июне он начинает цвести и распускает большие сиренево-белые цветы, иногда с фиолетово-розовыми прожилками.

Кистевидные соцветия держатся примерно два месяца. Цветы напоминают орхидею, а пахнут цитрусом, но нюхать их нельзя, прикасаться — тоже. Особенно опасны коробочки с цветами. Человек может ничего не заметить во время прикосновения, но позже на коже появляется химический ожог до второй степени.

Растение выделяет эфирные масла, которые могут вспыхнуть, если в безветренный солнечный день поднести к ним источник пламени (например, горящую спичку). При этом само растение не пострадает, за это в народе его прозвали «неопалимой купиной», так как пылающий ясенец напоминал легендарный горящий куст из Библии.