В Краснодарском крае зацвел ядовитый ясенец. Почему его называют огонь-травой и чем опасен даже воздух вокруг него?
В мае-июне на Кубани цветет ясенец кавказский. Он выделяет опасные эфирные масла, которые могут причинить химический ожог или загореться, если поднести спичку
Ясенец кавказский — травянистое растение до 1 м высотой. В мае-июне он начинает цвести и распускает большие сиренево-белые цветы, иногда с фиолетово-розовыми прожилками.
Кистевидные соцветия держатся примерно два месяца. Цветы напоминают орхидею, а пахнут цитрусом, но нюхать их нельзя, прикасаться — тоже. Особенно опасны коробочки с цветами. Человек может ничего не заметить во время прикосновения, но позже на коже появляется химический ожог до второй степени.
Растение выделяет эфирные масла, которые могут вспыхнуть, если в безветренный солнечный день поднести к ним источник пламени (например, горящую спичку). При этом само растение не пострадает, за это в народе его прозвали «неопалимой купиной», так как пылающий ясенец напоминал легендарный горящий куст из Библии.
Что цветет на Кубани в мае-июне:
Другие названия растения: огонь-трава, огонь-цветок и дикий бадьян.
Летучие вещества, выделяемые ясенцом, содержат анетол и метилхавикол. Их пары могут предупредить об опасности.
Ясенец опасен только в момент цветения. Засушенным его применяют в медицине — им лечат инфекции, аллергию, эпилепсию и депрессивные состояния. В Сибири его листья добавляют в чай, в Грузии используют как приправу, а в Европе из него делают ароматическую воду.