Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустят морское сообщение

Теплоход «Комета» предусматривает тарифы класса «Комфорт» и «Стандарт». В билет класса «Стандарт» входят: кресла самолетного типа, медиасистема, панорамные окна, кондиционеры, туалетные комнаты, бар со снеками и напитками. В класс «Комфорт» включены места в носовой части теплохода с панорамным видом и питание при отправлении или прибытии в порт Сочи.



Стоимость взрослого билета — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от тарифа и длительности поездки. Детям до двух лет предусмотрен бесплатный проезд.



Купить билеты, узнать подробное расписание и координаты причалов можно здесь.



Продажа билетов откроется не раньше, чем за 10 дней до поездки. Все вопросы можно задать на электронную почту support@vodohod-express.ru.