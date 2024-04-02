Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустят морское сообщение

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта ВодоходЪ Экспресс vodohod-express.ru
    © Скриншот с сайта ВодоходЪ Экспресс vodohod-express.ru

Теплоход «Комета» планируют запустить по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи с 1 мая

Морское сообщение в обе стороны между Новороссийском, Геленджиком и Сочи планируют запустить 1 мая. По маршуруту будет ходить теплоход «Комета». Об этом сообщает перевозчик «ВодоходЪ Экспресс».

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Теплоход «Комета» предусматривает тарифы класса «Комфорт» и «Стандарт». В билет класса «Стандарт» входят: кресла самолетного типа, медиасистема, панорамные окна, кондиционеры, туалетные комнаты, бар со снеками и напитками. В класс «Комфорт» включены места в носовой части теплохода с панорамным видом и питание при отправлении или прибытии в порт Сочи.

Стоимость взрослого билета — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от тарифа и длительности поездки. Детям до двух лет предусмотрен бесплатный проезд.

Купить билеты, узнать подробное расписание и координаты причалов можно здесь.

Продажа билетов откроется не раньше, чем за 10 дней до поездки. Все вопросы можно задать на электронную почту support@vodohod-express.ru

Напомним, что в 2024 году между Новороссийском и Сочи могут запустить морское такси. В проект инвестируют 1,2 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году лайнер Astoria Grande совершит 47 круизов из Сочи в Египет и Турцию.

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