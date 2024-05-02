Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»

Банк Уралсиб отменил ежемесячную комиссию за расчетно-кассовое обслуживание по цифровым картам «Прибыль»

Ранее для бесплатного обслуживания цифровой карты «Прибыль» нужно было ежемесячно совершать по ней покупки на сумму от 10 тыс. рублей, теперь это условие отменили.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.



Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

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Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Ранее «Прибыль» возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком и попала в топ лучших за 2023 год. Другая карта Уралсиба — «120 дней на максимум» — вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения. Еще один продукт банка — карту Premium Mir Supreme — аналитики Банки.ру включили в топ премиальных карт.