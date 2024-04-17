В Краснодарском крае может сократиться производство мидий и устриц

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодарском крае ожидается существенное сокращение производства мидий и устриц в 2024 году

Причина — работы по восстановлению поврежденных коллекторов после штормов в ноябре 2023 года. Об этом «РБК Краснодар» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

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Из ответа следует, что наиболее сильно пострадали марикультурные хозяйства в акватории Черного моря, прилегающем к Анапскому и Геледжикскому районам. Повреждено или уничтожено до 90% коллекторов.

«Работы по их восстановлению будут вестись в 2024 году, в связи с чем в текущем году ожидается существенное сокращение объёмов производства моллюсков», — рассказали в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в Азовском море нашли около 20 млн тонн моллюска анадара. Этот популярный в Японии деликатес теперь добывают и в России.

Благоустройство Еда Черное море Экология

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