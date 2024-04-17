В Краснодарском крае может сократиться производство мидий и устриц

В Краснодарском крае ожидается существенное сокращение производства мидий и устриц в 2024 году

Причина — работы по восстановлению поврежденных коллекторов после штормов в ноябре 2023 года. Об этом «РБК Краснодар» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Из ответа следует, что наиболее сильно пострадали марикультурные хозяйства в акватории Черного моря, прилегающем к Анапскому и Геледжикскому районам. Повреждено или уничтожено до 90% коллекторов.

«Работы по их восстановлению будут вестись в 2024 году, в связи с чем в текущем году ожидается существенное сокращение объёмов производства моллюсков», — рассказали в ведомстве.