Экомаршруты Сочинского нацпарка объединят в один

Туристические маршруты к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и смотровой башне на горе Большой Ахун объединят в одну тропу. Новый маршрут будет иметь несколько входов и выходов, назвать его планируют «Три луча», рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В нацпарке отметили, что протяженность маршрутов увеличится, а стоимость посещения не изменится. Сейчас в планах полностью пересмотреть концепцию маршрута «Агурское ущелье» для соединения с соседними тропами. В 2023 году на пути от смотровой площадки до слияния рек Агуры и Агурчика установят ступени и настилы, обустроят перила, появятся новые места отдыха и три смотровые площадки.

Вот так будет выглядеть новый маршрут: