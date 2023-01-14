Экомаршруты Сочинского нацпарка объединят в один

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Единая экскурсионная тропа будет состоять из трех маршрутов

Туристические маршруты к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и смотровой башне на горе Большой Ахун объединят в одну тропу. Новый маршрут будет иметь несколько входов и выходов, назвать его планируют «Три луча», рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В нацпарке отметили, что протяженность маршрутов увеличится, а стоимость посещения не изменится. Сейчас в планах полностью пересмотреть концепцию маршрута «Агурское ущелье» для соединения с соседними тропами. В 2023 году на пути от смотровой площадки до слияния рек Агуры и Агурчика установят ступени и настилы, обустроят перила, появятся новые места отдыха и три смотровые площадки.

Вот так будет выглядеть новый маршрут:

  • © Изображение пресс-службы мэрии Сочи
    © Изображение пресс-службы мэрии Сочи

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи закрыли на реконструкцию башню на горе Ахун. По проекту предусмотрено усиление строительных конструкций здания, реставрация фасадов, наружной лестницы, каменного ограждения террасы и демонтаж поздних пристроек.

Курорты и туризм Сочи

Новости

В Динском районе ребёнок вышел на лёд и утонул в реке
В Минеральных Водах появится новый аэрохаб за почти 20 млрд рублей
Экомаршруты Сочинского нацпарка объединят в один
На новогодних каникулах в Новороссийске родились альпака и верблюжонок
Краснодар попал в ТОП городов с самыми вежливыми водителями
В Краснодаре на выходных будет солнечно и тепло. Рассказываем о погоде на юге России

Лента новостей

«Им нужны руки папы»
Вчера, 18:30
«Им нужны руки папы»
Почему сообщество «Мы рядом» призывает освободить от мобилизации многодетных мужчин и отцов детей-инвалидов
Стало известно, когда и где в Краснодаре покажут «Аватар 2»
Вчера, 16:46
Стало известно, когда и где в Краснодаре покажут «Аватар 2»
Из Сочи в Египет запустят морские круизы
Вчера, 11:30
Из Сочи в Египет запустят морские круизы
Цена путешествия — 150 тыс. рублей

Реклама на сайте