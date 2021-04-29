В Анапе пройдет первый в России Винный марафон

На фестивале «А.море фест» в Анапе 15 мая пройдет первый в России Винный марафон

Напомним, фестиваль «А.море фест» в Анапе пройдет 14–23 мая и даст старт новому летнему сезону на курорте. Он объединит российских и зарубежных звезд кино, музыки и винопроизводства.

Фестиваль пройдет по трем направлениям: #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви.

Эногастрономическая ярмарка #MOREWINEXPO развернется на Театральной площади. Гостей будут ждать продукция от лучших виноделов Юга России, дегустация изысканных вин и мастер-классы профессионалов отрасли

А 15 мая пройдет первый Винный марафон в России. Его маршруты проложены через живописные пейзажи и вдоль виноградников. Будут дистанции для новичков и профи: Винный марафон и полумарафон на дистанциях 42,2 и 21,1 км, Винный забег на 10 км, Винная двойная миля на 5 км и Funrun на Винной ProМИЛЕ на 1,8 км.

В течение недели будут идти винные туры — экскурсии на местные винодельни и коллекции российских вин ресторанов Анапы.

Каждый вечер с 14 по 21 мая в 20:00 на Театральной площади будут проходить открытые кинопоказы. А 21 мая презентуют комедию «Честный развод» с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. В этот же день в 12:00 запланирована фотосессия, где можно будет сделать фото с любым актером фильма и взять автограф.

Самым зрелищным событием сезона станет массовый полет аэростатов. Гости фестиваля смогут подняться в воздух на воздушном шаре, провести в небе регистрацию бракосочетания и сделать необычное фото.

Ценителей музыки соберет фестиваль джаза на Театральной площади. Хедлайнером станет знаменитый Игорь Бутман. Закроет концертную неделю биг-бенд Георгия Гараняна. Также свои программы представят вокалистка Фаби Медина (Франция), скрипач-виртуоз Самвел Айрапетян под аккомпанемент Кубанского симфонического оркестра,джаз-квинтет Сергея Кокорина и другие артисты.

А на территории археологического музея «Горгиппия» 22 мая пройдет театрализованное представление «Оживший город». Его авторы воссоздадут быт и традиции древней Греции. В этот же день участники фестиваля увидят захватывающее шоу дронов.