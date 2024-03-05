Свадьбы, иностранцы и Бузова. Что происходит на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе?

Юга.ру сделали подборку ярких событий, которые происходят в Сочи параллельно со Всемирным фестивалем молодежи. Так, 5 марта в Сочи прилетели Ольга Бузова, Сергей Безруков и Милош Бикович.

Также пресс-служба мэрии Сочи рассказала о двух парах, которые заключили брак на курорте. Это Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов с Урала. Все они — участники фестиваля молодежи.

Торжественная церемония прошла в ЗАГСе Адлерского района. Для молодоженов организовали обряды со свадебной каруселью, песнями и караваем.



4 марта участники Всемирного фестиваля сходили в поход по экотропе «Сириуса». 40 молодых людей прошли шесть километров по горам с перепадом высот в 300 метров. Они провели больше четырех часов в живописных местах национального парка. Это были участники из Великобритании, Исландии, Канады, Нидерландов, Боливии, Гватемалы, Эквадора, Панамы и России.

Помимо этого, в Имеретинской низменности 5 марта провели экологическую акцию с высадкой оливковых деревьев. В ней приняли участие молодые люди из Великобритании, Канады, Нидерландов, Исландии, Финляндии и России.



За анонсами программы ВФМ-2024 можно следить в официальном телеграм-канале фестиваля, на странице Российского общества «Знание» и телеграме «Росмолодежи».