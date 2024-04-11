Под Майкопом в ночь на 11 апреля произошло землетрясение

Адыгея

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  • Администрация Майкопа © Фото пресс-службы администрации Майкопа
    Администрация Майкопа © Фото пресс-службы администрации Майкопа

Жители Майкопа ощутили подземные толчки

Ночью 11 апреля в соцсетях появились сообщения жителей Майкопа о землетрясении. В комментариях пользователи писали, что ощутили толчки, кто-то даже проснулся.

На сайте dp-cs.net указано, что 11 апреля в 01:31 в Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Толчок зафиксировали на глубине 10 км.

  • © скриншот страницы сайта idp-cs.net
    © скриншот страницы сайта idp-cs.net

Напомним, 24 января 2024 года жители Краснодара ощутили землетрясение. Оно произошло в 29 км от города.

Адыгея Землетрясения Майкоп Происшествия

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