Под Майкопом в ночь на 11 апреля произошло землетрясение

Жители Майкопа ощутили подземные толчки

Ночью 11 апреля в соцсетях появились сообщения жителей Майкопа о землетрясении. В комментариях пользователи писали, что ощутили толчки, кто-то даже проснулся.

На сайте dp-cs.net указано, что 11 апреля в 01:31 в Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Толчок зафиксировали на глубине 10 км.

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