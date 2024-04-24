В сети появился трейлер байопика «Девушка и море» от Disney
На YouTube-канале Walt Disney Studios появился трейлер биографического фильма «Девушка и море» (18+)
Лента посвящена американской пловчихе и олимпийской чемпионке Гертруде «Труди» Эдерле, ставшей в 1926 году первой женщиной, которая переплыла Ла-Манш, побив предыдущий рекорд пятерых мужчин. Её часто называли «Королевой волн».
В главной роли снялась Дейзи Ридли, которая получила широкую известность благодаря исполнению роли Рей в трилогии сиквелов саги «Звёздные войны». Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг. В основе фильма лежит книга Гленна Стаута.
Премьера запланирована 31 мая 2024 ограниченным прокатом в США и Канаде. Затем лента выйдет на Disney+.
Как писали Юга.ру, компания Warner Bros. выпустила трейлер к новому мистическому триллеру «Ловушка» М. Найта Шьямалана. Действие происходит на концерте поп-звезды Леди Рэйвен, куда приходят отец с дочерью-подростком.