В сети появился трейлер байопика «Девушка и море» от Disney

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  • Кадр из трейлера к фильму «Девушка и море» © Скриншот видео с YouTube-канала FRESH Trailers
    Кадр из трейлера к фильму «Девушка и море» © Скриншот видео с YouTube-канала FRESH Trailers

На YouTube-канале Walt Disney Studios появился трейлер биографического фильма «Девушка и море» (18+)

Лента посвящена американской пловчихе и олимпийской чемпионке Гертруде «Труди» Эдерле, ставшей в 1926 году первой женщиной, которая переплыла Ла-Манш, побив предыдущий рекорд пятерых мужчин. Её часто называли «Королевой волн».

В главной роли снялась Дейзи Ридли, которая получила широкую известность благодаря исполнению роли Рей в трилогии сиквелов саги «Звёздные войны». Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг. В основе фильма лежит книга Гленна Стаута. 

Премьера запланирована 31 мая 2024 ограниченным прокатом в США и Канаде. Затем лента выйдет на Disney+.

Как писали Юга.ру, компания Warner Bros. выпустила трейлер к новому мистическому триллеру «Ловушка» М. Найта Шьямалана. Действие происходит на концерте поп-звезды Леди Рэйвен, куда приходят отец с дочерью-подростком.

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В сети появился трейлер байопика «Девушка и море» от Disney
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