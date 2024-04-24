В сети появился трейлер байопика «Девушка и море» от Disney

На YouTube-канале Walt Disney Studios появился трейлер биографического фильма «Девушка и море» (18+)

Лента посвящена американской пловчихе и олимпийской чемпионке Гертруде «Труди» Эдерле, ставшей в 1926 году первой женщиной, которая переплыла Ла-Манш, побив предыдущий рекорд пятерых мужчин. Её часто называли «Королевой волн».

В главной роли снялась Дейзи Ридли, которая получила широкую известность благодаря исполнению роли Рей в трилогии сиквелов саги «Звёздные войны». Режиссером фильма выступил Хоаким Роннинг. В основе фильма лежит книга Гленна Стаута.

Премьера запланирована 31 мая 2024 ограниченным прокатом в США и Канаде. Затем лента выйдет на Disney+.