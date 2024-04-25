На Пасху и Радоницу на Кубани запустят дополнительный общественный транспорт
В Краснодарском крае на православные весенние праздники организуют дополнительный общественный транспорт
Для жителей Краснодарского края запустят дополнительные маршруты общественного транспорта на Пасху и Радоницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
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«Важно скорректировать график работы общественного транспорта, чтобы люди могли спокойно вернуться домой после ночных служб. Такую же работу нужно провести и в день Радоницы, когда жители края пойдут на кладбища», — заявил Кондратьев.
Напомним, в 2024 году в России Радоница выпала на 14 мая. Этот день объявили на Кубани нерабочим. Юга.ру опросили пользователей Telegram и выяснили, что 49% из них будут трудиться на Радоницу несмотря на рекомендации властей.
Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году россияне будут отдыхать с 28 по 1 мая в связи с праздником Весны и Труда, а после — четыре дня с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.