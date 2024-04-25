На Пасху и Радоницу на Кубани запустят дополнительный общественный транспорт

«Важно скорректировать график работы общественного транспорта, чтобы люди могли спокойно вернуться домой после ночных служб. Такую же работу нужно провести и в день Радоницы, когда жители края пойдут на кладбища», — заявил Кондратьев.



Напомним, в 2024 году в России Радоница выпала на 14 мая. Этот день объявили на Кубани нерабочим. Юга.ру опросили пользователей Telegram и выяснили, что 49% из них будут трудиться на Радоницу несмотря на рекомендации властей.