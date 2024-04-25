Яхт-стоянка и новый парк: в Геленджике построят курорт за 103 млрд рублей

Курортный комплекс «Геленджик Марина» с новым городским парком и яхтенной мариной начнут строить летом в микрорайоне Тонкий Мыс

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что территорию бывшего грузового порта в районе Тонкого Мыса ждут масштабные изменения — в этом месте инвестор начнет строить крупный курортный комплекс «Геленджик Марина». Там откроют яхтенную марину на 278 мест, современный парк размером примерно с 5 футбольных полей, его площадь — 3,7 га. Заработает театр водных представлений, яхт-клуб и дайвинг-центр, детская школа яхтенного спорта, отели и рестораны.

«В результате реализации проекта будет создано более 1300 рабочих мест. Также увеличится объем налоговых поступлений на 950 миллионов рублей», — поделился глава Геленджика. Комплекс должны открыть в 2027 году. Общий объем инвестиций — более 103 млрд рублей.