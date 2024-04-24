Грузовикам запретят ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае
С 1 июня между Краснодаром и Новороссийском введут ограничения для большегрузов на трассе А-146
В Краснодарском крае с 1 июня до 15 сентября 2024 года ограничат движение грузовиков по трассе А-146. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Подорожал проезд по платным участкам М-4 «Дон»:
Ограничения введут на участке дороги от станицы Северской до Крымска для большегрузов и транспорта с максимальной массой более 15 тонн.
Запрет на движение грузовиков на А-146 будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00.
Напомним, что с 27 апреля до 15 сентября на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги будут действовать ограничения для грузовиков.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы.