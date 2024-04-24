Грузовикам запретят ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае

С 1 июня между Краснодаром и Новороссийском введут ограничения для большегрузов на трассе А-146

В Краснодарском крае с 1 июня до 15 сентября 2024 года ограничат движение грузовиков по трассе А-146. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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Ограничения введут на участке дороги от станицы Северской до Крымска для большегрузов и транспорта с максимальной массой более 15 тонн.



Запрет на движение грузовиков на А-146 будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00.