Грузовикам запретят ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • Большегрузы © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Большегрузы © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 июня между Краснодаром и Новороссийском введут ограничения для большегрузов на трассе А-146

В Краснодарском крае с 1 июня до 15 сентября 2024 года ограничат движение грузовиков по трассе А-146. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Подорожал проезд по платным участкам М-4 «Дон»:

Ограничения введут на участке дороги от станицы Северской до Крымска для большегрузов и транспорта с максимальной массой более 15 тонн.

Запрет на движение грузовиков на А-146 будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Напомним, что с 27 апреля до 15 сентября на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги будут действовать ограничения для грузовиков.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы.

Автомобили Дороги Транспорт

Новости

Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой
В Краснодар привезли шесть электробусов из Беларуси
Грузовикам запретят ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае
Туркластер «Абрау-Дюрсо» намерен открыть первый отель на 212 мест в 2029 году
Журналистка узнала у краснодарок, с кем бы они выбрали остаться в лесу — с медведем или незнакомым мужчиной
Жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 14 мая

Лента новостей

Реклама на сайте