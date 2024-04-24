В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с режиссером якутского фильма «Карина»
В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 26 апреля состоится специальный показ фильма «Карина» — рекордсмена якутского кинопроката (12+)
Приключенческая драма основана на реальных событиях. В конце лета 2014 года четырехлетняя девочка Карина Чикитова загадочным образом исчезает из своего дома в маленькой деревушке на краю леса. Сотни людей отправляются на её поиски, прочесывая всю окрестную территорию, но всё безрезультатно. Девочка выживала в глухой тайге в течение двенадцати дней, пока её всё-таки не отыскали спасатели.
После показа состоится онлайн-обсуждение картины с её режиссером Марианной Сиэгэн.
Начало в 19:00. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.
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