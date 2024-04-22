Вышел трейлер мистического триллера «Ловушка» М. Найта Шьямалана

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ловушка» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Ловушка» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Компания Warner Bros. выпустила трейлер к новому мистическому триллеру «Ловушка» (18+)

Режиссером ленты выступает признанный мастер жанра М. Найт Шьямалана («Шестое чувство», «Знаки», «Таинственный лес», «Сплит», «Стук в дверь»). В фильме снялись Джош Хартнетт, Салека Шьямалан, Хейли Миллс и Марни МакФейл.

Действие происходит на концерте поп-звезды Леди Рэйвен, куда приходят отец с дочерью-подростком. Когда мужчина отправляется в туалет, он видит, что на выступлении присутствует большое количество полиции, и быстро узнаёт, что они приехали, чтобы поймать серийного убийцу по прозвищу «Мясник».

Мировая премьера фильма назначена на 1 августа 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Сочи сейчас проходят съемки фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Лента пока имеет название «Агент 00_ Батя». Подробности сюжета не разглашаются.

Афиша Кино Кинопрокат

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Вышел трейлер мистического триллера «Ловушка» М. Найта Шьямалана
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