В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Подземный мир Кавказа»

По словам организаторов, пещеры несут в себе много тайн, интересны с научной точки зрения, отличаются особой эстетикой внутреннего убранства и тем, что изолированы от окружающего мира.

Об особенностях карстовых полостей региона, их распространении, изучении, необычных обитателях, микроклимате и натечных образованиях, а также о других интересных фактах расскажет старший научный сотрудник отдела природы музея, кандидат географических наук Оксана Крицкая.

Начало в 16:00. Посещение лекции бесплатное для всех желающих. Музей Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67.