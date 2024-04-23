В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Подземный мир Кавказа»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Фелицына 24 апреля состоится лекция «Подземный мир Кавказа» (12+)

По словам организаторов, пещеры несут в себе много тайн, интересны с научной точки зрения, отличаются особой эстетикой внутреннего убранства и тем, что изолированы от окружающего мира.

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Об особенностях карстовых полостей региона, их распространении, изучении, необычных обитателях, микроклимате и натечных образованиях, а также о других интересных фактах расскажет старший научный сотрудник отдела природы музея, кандидат географических наук Оксана Крицкая.

Начало в 16:00. Посещение лекции бесплатное для всех желающих. Музей Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 30 апреля откроется коллективная экспозиция «Рельеф и цвет». Будет представлена фактурную живопись, инсталляции и скульптуры.

Афиша Краснодар Лекции Образование

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В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Подземный мир Кавказа»
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