В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Подземный мир Кавказа»
В Краснодарском музее имени Фелицына 24 апреля состоится лекция «Подземный мир Кавказа» (12+)
По словам организаторов, пещеры несут в себе много тайн, интересны с научной точки зрения, отличаются особой эстетикой внутреннего убранства и тем, что изолированы от окружающего мира.
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Об особенностях карстовых полостей региона, их распространении, изучении, необычных обитателях, микроклимате и натечных образованиях, а также о других интересных фактах расскажет старший научный сотрудник отдела природы музея, кандидат географических наук Оксана Крицкая.
Начало в 16:00. Посещение лекции бесплатное для всех желающих. Музей Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 30 апреля откроется коллективная экспозиция «Рельеф и цвет». Будет представлена фактурную живопись, инсталляции и скульптуры.