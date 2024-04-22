Появилась новая экскурсия по парку «Краснодар»

Краснодарский край

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  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Краснодарский музей Фелицына 25 апреля запускает новую пешеходную экскурсию «Парк Галицкого» (12+)

За полтора часа участники обойдут один из самых знаменитых парков России, узнают о его истории и этапах создания, смелых архитектурных решениях, философии арт-объектов и ландшафтном дизайне.

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«Наши опытные экскурсоводы не уступают навигаторам, поэтому вы сможете в комфортном темпе совместить приятное с полезным: наслаждаться прогулкой и черпать интересную информацию об одном из главных мест притяжения кубанской столицы», — рассказали в пресс-службе музея Фелицына.

Начало в 12:00. Стоимость билета для взрослого — 1000 рублей. Количество мест ограничено. Записаться на экскурсию или уточнить информацию можно по телефонам +7 (861) 267-16-21+7 (861) 262-40-86

Как писали Юга.ру, границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного. Сейчас идет разработка документации по планировке территории.

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