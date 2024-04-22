Появилась новая экскурсия по парку «Краснодар»

За полтора часа участники обойдут один из самых знаменитых парков России, узнают о его истории и этапах создания, смелых архитектурных решениях, философии арт-объектов и ландшафтном дизайне.

«Наши опытные экскурсоводы не уступают навигаторам, поэтому вы сможете в комфортном темпе совместить приятное с полезным: наслаждаться прогулкой и черпать интересную информацию об одном из главных мест притяжения кубанской столицы», — рассказали в пресс-службе музея Фелицына.

Начало в 12:00. Стоимость билета для взрослого — 1000 рублей. Количество мест ограничено. Записаться на экскурсию или уточнить информацию можно по телефонам +7 (861) 267-16-21, +7 (861) 262-40-86.