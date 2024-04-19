В Краснодаре пройдет выставка живописи, инсталляций и скульптуры «Рельеф и цвет»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 30 апреля откроется коллективная выставка художников «Рельеф и цвет» (16+)

Фактурную живопись, инсталляции и скульптуры представят Евгения Форова, Георгий Мотовилов, Алёна Удалова, Марина Волкова, Елена Балунец, Анна Бурцева и  скульпторы Елена Прийма, Юрий Кувайцев, Виктор Лубенец и Алексей Кашанов. 

«Выставка отличается широким жанровым разнообразием, авторы объединяются вокруг новых техник, а не определенных тем», — рассказали организаторы.

Фактурная живопись — это новое направление в искусстве, которое позволяет с помощью разных инструментов и материалов на поверхности планшета или холста создавать рельеф и фактуру. Чаще всего художники используют шпатели, мастихин, ткань, бумагу, трафареты, готовые формы, создавая объёмные картины.

Выставка будет работать до 12 мая по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 25 апреля откроется интерактивная выставка «Манга и аниме».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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