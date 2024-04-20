Против «Факела» команда показала цельный футбол. Разбор матча ФК «Краснодар»

Но Воронеж этой весной пока плохо выглядит — сдали и в умении играть с мячом, и с надежностью в обороне. Поэтому, констатируя «бетонные» три очка (20 ударов и 71% владения в доказательство), будем иметь ввиду текущий уровень оппонента.

Оценка любой игры «Краснодара» не может не учитывать силу соперника. Против «Факела» команда показала очень цельный футбол: практически ничего не позволила создать сопернику, имела много разных вариантов в атаке, действовала с хорошим желанием.

Футбольный клуб «Краснодар» выиграл у воронежского «Факела» со счётом 2:0. Матч проходил на домашнем поле. Счёт был открыт во втором тайме. Первый гол на 60-й минуте забил бразилец Виктор Са. Второй мяч в ворота противников на 86-й минуте отправил Джон Кордоба за четыре минуты до конца матча. Футбольный аналитик Артур Каратай анализирует матч.

Мои аплодисменты Олусегуну. Несмотря на поражение от «Зенита», тренерский штаб «быков» увидел сильные сторону Кунле на позиции правого защитника. Они кстати те же, что и у Волкова — большой объем работы, подключение к атакам лишним хавбеком. Но без слабых сторон Сергея. Олусегун дисциплинирован, хорош в отборе и очень-очень быстр, то есть может в случае потери страховать и партнеров. Не вижу причин, по которым нигериец не мог бы стать стабильной опцией на правый фланг обороны.

Впервые увидели центр с Кастаньо, Кривцовым и Сперцяном. Очень интересно, что по ходу матча все трое оказывались ближними и к защите, и к форварду. У Никиты поначалу было много потерь в передачах, но второй тайм он отыграл блестяще. Второй гол — в том числе результат его прекрасного чувства пространства и умения его заполнять. А Эдик в позиции «десятки» наконец получил нужную ему свободу.

Первый по-настоящему яркий матч в «Краснодаре» провел Виктор Са. Его появление в старте — отчасти неожиданность. Но функционал более-менее схож с тем, что мы видели в лучших матчах от Батчи. Помимо гола и попадания в штангу (моменты-близнецы) я бы отметил и его пас на Кордобу, когда Джон угодил в перекладину. В этом смысле Са — игрок совсем не жадный, и видимо у Батчи появился очень серьезный конкурент.

Одно из отличий футбола Мусаева, которые уже бросаются в глаза — стремление задействовать игроков «второй волны» атак. При Ивиче фланговые игроки были постоянно заточены под поиск Кордобы, сейчас они пользуются тем, что Джона опекают вдвоем или втроем. Обратите внимание сколько моментов под удары с лини штрафной теперь имеют те же Сперцян или Кривцов.

Жутко интересно, какие изменения в среду ждут нас к «Балтике». Понятно, что Тормена и Черников скорее всего вернут себе места в старте — Кайо сыграл хоть и прилично, но Тормена все же надежнее. А вот кого убирать в связи с возвращением Черникова — большой вопрос. Я бы поставил на то, что в старте все же выйдет Кривцов. И снова дилемма на левый фланг атаки — если опять выйдет Са, значит Мусаев видит в его функционале больше пользы.