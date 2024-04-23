Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Лучше не бывает» про неуравновешенного писателя

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарской фотостудии Sisters 23 апреля состоится просмотр и обсуждение романтической трагикомедии «Лучше не бывает» (18+)

Ленту в 1997 году снял режиссер Джеймс Брукс. Сыгравшие в фильме Джек Николсон и Хелен Хант получили от Американской киноакадемии статуэтку «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» соответственно, а также множество престижных наград на международных кинофестивалях.

Читайте также:

Главный герой — вспыльчивый писатель Мелвине Юделле, страдающий синдромом навязчивых состояний. Ему очень трудно даётся общение с людьми в связи с его болезнью. Он проявляет интерес лишь к официантке Кэрол Коннелли, способной выносить его странное поведение. В какой-то момент Мелвину приходится ухаживать за соседской собакой. Незаметно для себя он учится у нее доброте и преданности.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 апреля пройдет лекция «Апрельская «Меланхолия» Ларса фон Триера» от местного образовательного проекта Vita Nuova.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Лучше не бывает» про неуравновешенного писателя
Вышел трейлер мистического триллера «Ловушка» М. Найта Шьямалана
Краснодарцев приглашают обменяться ненужной одеждой на свопе
Появилась новая экскурсия по парку «Краснодар»
Женский ФК «Краснодар» одержал самую крупную победу в истории российского футбола
В Городском саду Краснодара отремонтируют лекторий

Лента новостей

Реклама на сайте