Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Лучше не бывает» про неуравновешенного писателя

Ленту в 1997 году снял режиссер Джеймс Брукс. Сыгравшие в фильме Джек Николсон и Хелен Хант получили от Американской киноакадемии статуэтку «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» соответственно, а также множество престижных наград на международных кинофестивалях.

Главный герой — вспыльчивый писатель Мелвине Юделле, страдающий синдромом навязчивых состояний. Ему очень трудно даётся общение с людьми в связи с его болезнью. Он проявляет интерес лишь к официантке Кэрол Коннелли, способной выносить его странное поведение. В какой-то момент Мелвину приходится ухаживать за соседской собакой. Незаметно для себя он учится у нее доброте и преданности.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.