Netflix представил официальный трейлер мини-сериала «Мужчина в полный рост»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер своего нового мини-сериала «Мужчина в полный рост» (18+)
В основе сценария лежит одноимённый роман Тома Вулфа. Роли в шестисерийном сериале исполнили Джефф Дэниелс, Том Пелфри, Дайан Лэйн, Люси Лью, Уильям Джексон Харпер, Амл Амин, Сара Джонс, Джон Майкл Хилл и Шанте Адамс.
Магнат недвижимости из Атланты Чарли Крокер оказывается на грани банкротство. Именно в этот момент сталкиваются политические и деловые интересы разных влиятельных людей. Герою предстоит защищает свою империю от тех, кто пытается извлечь выгоду из его проблем.
Премьера состоится 2 мая на стриминге Netflix.
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