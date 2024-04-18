Netflix представил официальный трейлер мини-сериала «Мужчина в полный рост»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к сериалу «Мужчина в полный рост» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к сериалу «Мужчина в полный рост» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер своего нового мини-сериала «Мужчина в полный рост» (18+)

В основе сценария лежит одноимённый роман Тома Вулфа. Роли в шестисерийном сериале исполнили Джефф Дэниелс, Том Пелфри, Дайан Лэйн, Люси Лью, Уильям Джексон Харпер, Амл Амин, Сара Джонс, Джон Майкл Хилл и Шанте Адамс.

Магнат недвижимости из Атланты Чарли Крокер оказывается на грани банкротство. Именно в этот момент сталкиваются политические и деловые интересы разных влиятельных людей. Герою предстоит защищает свою империю от тех, кто пытается извлечь выгоду из его проблем.

Премьера состоится 2 мая на стриминге Netflix.

Как писали Юга.ру, вВ Краснодаре 28 апреля пройдет лекция «Апрельская «Меланхолия» Ларса фон Триера» от местного образовательного проекта Vita Nuova. 

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Netflix представил официальный трейлер мини-сериала «Мужчина в полный рост»
Почти половина краснодарцев работали в отпуске за последние три года
«Магнит» запустил лабораторию искусственного интеллекта: она поможет контролировать корзины в залах и улучшит онлайн-поиск
В уставе Краснодара изменили дату основания города
Найм без опыта, сезонность и гибкий график: как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году
Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 18 апреля

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
17 апреля, 12:37
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Самый простой и недорогой способ
Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа
Вчера, 15:35
Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 18 апреля
Найм без опыта, сезонность и гибкий график
Вчера, 16:06
Найм без опыта, сезонность и гибкий график
Как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году

Реклама на сайте