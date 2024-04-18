Netflix представил официальный трейлер мини-сериала «Мужчина в полный рост»

В основе сценария лежит одноимённый роман Тома Вулфа. Роли в шестисерийном сериале исполнили Джефф Дэниелс, Том Пелфри, Дайан Лэйн, Люси Лью, Уильям Джексон Харпер, Амл Амин, Сара Джонс, Джон Майкл Хилл и Шанте Адамс.

Магнат недвижимости из Атланты Чарли Крокер оказывается на грани банкротство. Именно в этот момент сталкиваются политические и деловые интересы разных влиятельных людей. Герою предстоит защищает свою империю от тех, кто пытается извлечь выгоду из его проблем.

Премьера состоится 2 мая на стриминге Netflix.