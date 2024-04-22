Краснодарцев приглашают обменяться ненужной одеждой на свопе

Краснодарский край

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  • Одежда © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    Одежда © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В культурном кластере «Колос» 27 апреля пройдет своп (12+)

Обменяться можно только вещами в хорошем состоянии. Чтобы понять, что можно взять с собой на своп, подумайте, готовы ли вы отдать вещь своему другу. Перед мероприятием гостей ждет вступительная лекция от Светланы Эннс об экологичном потреблении и медленной моде.

«Сам своп пройдет в формате аукциона. Вам не нужно будет толкаться у рейлов, мы представим и продемонстрируем каждую вещь», — рассказали организаторы.

Начало в 15:00. Доволнительную информацию можно узнать здесь. Культурный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368 (вход с Тургенева). Предусмотрен организационный взнос 500 с каждого участника.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 27 апреля состоится показ отреставрированной 4К-версии культового фильма Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью». После просмотра ленту можно будет обсудить с критиком Кирой Кац. 

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