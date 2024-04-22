Краснодарцев приглашают обменяться ненужной одеждой на свопе

Обменяться можно только вещами в хорошем состоянии. Чтобы понять, что можно взять с собой на своп, подумайте, готовы ли вы отдать вещь своему другу. Перед мероприятием гостей ждет вступительная лекция от Светланы Эннс об экологичном потреблении и медленной моде.

«Сам своп пройдет в формате аукциона. Вам не нужно будет толкаться у рейлов, мы представим и продемонстрируем каждую вещь», — рассказали организаторы.

Начало в 15:00. Доволнительную информацию можно узнать здесь. Культурный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368 (вход с Тургенева). Предусмотрен организационный взнос 500 с каждого участника.