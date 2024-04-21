Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Жить своей жизнью» 1962 года

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 27 апреля состоится показ отреставрированной 4К-версии культового фильма Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью» (18+)

Это история провинциальной девушки Наны, приехавшей покорять Париж, но оказавшейся на его задворках. Чтобы выжить, ей приходится заняться проституцией.

После показа фильм можно будет обсудить с критиком Кирой Кац. По ее словам, в истории кино есть имена, которые невозможно обойти стороной. Жан-Люк Годар — одно из них. Вместе с единомышленниками из французской «новой волны» он перевернул представления о том, каким должен быть фильм.

«И даже сегодня, спустя десятилетия, его работы способны удивлять и будоражить умы зрителей. «Жить своей жизнью» — это путешествие вглубь бытия. Глубокий и многослойный фильм, который не просто рассказывает историю, а заставляет зрителя погрузиться в мир его героев, задуматься о жизни, любви, свободе. Фильм, который не дает готовых ответов, а задает вопросы», — рассказала журналистке Юга.ру Кира Кац.

Начало в 19:00. Купить билеты можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в сети появился дублированный тизер-трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак, заручившись поддержкой Совенка и Тигры, планируют свести счеты с Кристофером Робином.

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