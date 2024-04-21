Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Жить своей жизнью» 1962 года

Это история провинциальной девушки Наны, приехавшей покорять Париж, но оказавшейся на его задворках. Чтобы выжить, ей приходится заняться проституцией.

После показа фильм можно будет обсудить с критиком Кирой Кац. По ее словам, в истории кино есть имена, которые невозможно обойти стороной. Жан-Люк Годар — одно из них. Вместе с единомышленниками из французской «новой волны» он перевернул представления о том, каким должен быть фильм.

«И даже сегодня, спустя десятилетия, его работы способны удивлять и будоражить умы зрителей. «Жить своей жизнью» — это путешествие вглубь бытия. Глубокий и многослойный фильм, который не просто рассказывает историю, а заставляет зрителя погрузиться в мир его героев, задуматься о жизни, любви, свободе. Фильм, который не дает готовых ответов, а задает вопросы», — рассказала журналистке Юга.ру Кира Кац.

Начало в 19:00. Купить билеты можно по ссылке.