В Анапе снесли лестницу «300 ступеней»

21 апреля в сети появилась информация, что в Анапе снесли одну из главных достопримечательностей курорта

Местные жители заметили технику возле лестницы «300 ступеней», которая через крутой склон ведет к пляжу у моря. Видео с тем, что осталось на её месте, опубликовал анапский блогер Юрий Озаровский.

По словам анапчан, обративших внимание на снос достопримечательности, спустя полтора года лестницу обещают восстановить. Об этом им рассказали рабочие, выполняющие демонтаж. По их словам, лестницу убрали на время строительства новой набережной в этом районе.