Погода в Краснодарском крае: будет тепло, ветрено и без осадков

В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, возможны порывы до 10-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 22-24 °С.

23 и 24 апреля в регионе ожидается также переменная облачность без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с, днем и вечером местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью вторника и среды 7-12 °С. Днем 23 апреля ьудет 18-23 °С, 24 апреля — 22-27 °С, в южной половине края местами до 29 °С. В горах ночью 2-7 °С, днем 15-20 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-22 м/с. Температура воздуха 23 апреля ночью 10-15 °С, днем 18-23 °С. 24 апреля ночью 12-17 °С, днем 21-26 °С.