Соцфонд Краснодарского края предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества
Пенсионеров Кубани предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Социального фонда
Пресс-служба Социального фонда России по Краснодарскому краю рассказала о мошенниках, которые представляются сотрудниками госоргана.
Как они обманывают?
- Злоумышленник звонит на телефон гражданина, представляется сотрудником Социального фонда. Он заявляет, что человеку положен перерасчет, для чего необходимо записаться на прием в клиентскую службу СФР. Под этим предлогом злоумышленник просит продиктовать код, который придет на мобильный телефон. Гражданин диктует его злоумышленнику из СМС. После у него списывают деньги с банковских карт.
- Распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров от Социального фонда, налоговой службы и отделов социальной защиты.
- Распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан для сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, то его выплаты якобы урежут или снимут, при этом могут привлечь к ответственности.
- Навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и перерасчеты пенсии в большую сторону.
Жительница Краснодара перевела мошенникам почти 23 млн рублей:
Сотрудники Социально фонда предупреждают, что никогда не ходят по домам с проверками или опросами, не звонят по телефону с просьбой сообщить код из входящего СМС-сообщения или другие личные данные.
Отделение фонда рекомендует жителям Кубани:
- никогда не называть по телефону свои пароли, личные данные и внимательно читать текст приходящих СМС-сообщений;
- в случае поступления таких звонков прекратить дальнейшее общение и позвонить по телефону единого контакт-центра по взаимодействию с гражданами 8 (800) 100-00-01 или в отделение полиции;
- не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы ОСФР по Краснодарскому краю, а также МФЦ.
Для личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), можно обратиться:
- в клиентскую службу ОСФР по Краснодарскому краю по месту проживания или пребывания;
- в электронную приемную фонда 24/7;
- на портал Госуслуг.
Информацию о мерах поддержки Социального фонда можно узнать здесь.
Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества, связанный с налогами.