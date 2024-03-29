Соцфонд Краснодарского края предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Пенсионеров Кубани предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Социального фонда

Пресс-служба Социального фонда России по Краснодарскому краю рассказала о мошенниках, которые представляются сотрудниками госоргана.

Как они обманывают?

  • Злоумышленник звонит на телефон гражданина, представляется сотрудником Социального фонда. Он заявляет, что человеку положен перерасчет, для чего необходимо записаться на прием в клиентскую службу СФР. Под этим предлогом злоумышленник просит продиктовать код, который придет на мобильный телефон. Гражданин диктует его злоумышленнику из СМС. После у него списывают деньги с банковских карт.
  • Распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров от Социального фонда, налоговой службы и отделов социальной защиты.
  • Распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан для сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, то его выплаты якобы урежут или снимут, при этом могут привлечь к ответственности.
  • Навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и перерасчеты пенсии в большую сторону.

Жительница Краснодара перевела мошенникам почти 23 млн рублей:

Сотрудники Социально фонда предупреждают, что никогда не ходят по домам с проверками или опросами, не звонят по телефону с просьбой сообщить код из входящего СМС-сообщения или другие личные данные.

Отделение фонда рекомендует жителям Кубани:

  • никогда не называть по телефону свои пароли, личные данные и внимательно читать текст приходящих СМС-сообщений;
  • в случае поступления таких звонков прекратить дальнейшее общение и позвонить по телефону единого контакт-центра по взаимодействию с гражданами 8 (800) 100-00-01 или в отделение полиции;
  • не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы ОСФР по Краснодарскому краю, а также МФЦ.

Для личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), можно обратиться:

  • в клиентскую службу ОСФР по Краснодарскому краю по месту проживания или пребывания;
  • в электронную приемную фонда 24/7;
  • на портал Госуслуг.

Информацию о мерах поддержки Социального фонда можно узнать здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества, связанный с налогами.

Краснодар Мошенничество Пенсионеры

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