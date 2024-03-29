Соцфонд Краснодарского края предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества

Пенсионеров Кубани предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Социального фонда

Пресс-служба Социального фонда России по Краснодарскому краю рассказала о мошенниках, которые представляются сотрудниками госоргана. Как они обманывают?

Сотрудники Социально фонда предупреждают, что никогда не ходят по домам с проверками или опросами, не звонят по телефону с просьбой сообщить код из входящего СМС-сообщения или другие личные данные.



Отделение фонда рекомендует жителям Кубани:

никогда не называть по телефону свои пароли, личные данные и внимательно читать текст приходящих СМС-сообщений;

в случае поступления таких звонков прекратить дальнейшее общение и позвонить по телефону единого контакт-центра по взаимодействию с гражданами 8 (800) 100-00-01 или в отделение полиции;

не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы ОСФР по Краснодарскому краю, а также МФЦ.

Для личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), можно обратиться:

в клиентскую службу ОСФР по Краснодарскому краю по месту проживания или пребывания;

в электронную приемную фонда 24/7;

на портал Госуслуг.

Информацию о мерах поддержки Социального фонда можно узнать здесь.