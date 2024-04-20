Краснодарцы могут сдать на переработку технику и электронику

Краснодарский край

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  • © Фото pikisuperstar, ru.freepik.com
    © Фото pikisuperstar, ru.freepik.com

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» 21 апреляя состоится электросбор

Можно сдать любую электротехнику и электронику на переработку: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, мышки, наушники и так далее. Аккумуляторы, батарейки, лампочки принимать не будут.

Для сбора возле здания экоцентра будет стоять специальная машина. Погружать технику в неё нужно самостоятельно. Всё собранное отправится в компанию «Ферратек» для дальнейшей переработки.

Акция продлится только один день с 12:00 до 20:00. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48 В.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске появится арт-резиденция «Вторичка» с инсталляциями и картинами из переработанного мусора. Посетить экогалерею можно с 21 апреля.

Краснодар Экология

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