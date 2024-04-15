В Кисловодске появится арт-резиденция с инсталляциями и картинами из переработанного мусора

В Кисловодске появится первая на Ставрополье арт-резиденция «Вторичка» с инсталляциями и картинами, созданными из переработанного мусора и крупногабаритных отходов

Площадкой станет зелёный массив близ городской больницы. Над созданием работ будут трудиться профессиональные художники, произведения которых представлены на выставке в Новой Третьяковке в Москве, а также музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

На большом городском субботнике состоится торжественное открытие новой локации. Посетить экогалерею можно с 21 апреля.

«Наш курорт первым на Ставрополье не только произведет уборку городских территорий, но и покажет, как переработать собранный мусор в предметы искусства», — написал в своем телеграм-канале мэр Евгений Моисеев.