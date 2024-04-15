В Кисловодске появится арт-резиденция с инсталляциями и картинами из переработанного мусора

Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

В Кисловодске появится первая на Ставрополье арт-резиденция «Вторичка» с инсталляциями и картинами, созданными из переработанного мусора и крупногабаритных отходов

Площадкой станет зелёный массив близ городской больницы. Над созданием работ будут трудиться профессиональные художники, произведения которых представлены на выставке в Новой Третьяковке в Москве, а также музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

На большом городском субботнике состоится торжественное открытие новой локации. Посетить экогалерею можно с 21 апреля.

«Наш курорт первым на Ставрополье не только произведет уборку городских территорий, но и покажет, как переработать собранный мусор в предметы искусства», — написал в своем телеграм-канале мэр Евгений Моисеев.

Как писали Юга.ру, экоцентр Краснодара объявил сбор пожертвований на обустройство летнего дворика. В планах на участке около здания положить тротуарную плитку, поставить столы и стулья, озеленить территорию, расписать стены граффити. 

Искусство Кисловодск

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