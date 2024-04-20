В сети появился трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Винни-Пух: Кровь и мед 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Винни-Пух: Кровь и мед 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В сети появился дублированный тизер-трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» (18+)

После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. После разоблачения Кристофером Робином они вынуждены уехать. Но ненадолго. Заручившись поддержкой Совенка и Тигры, герои планируют свести счеты с Кристофером раз и навсегда.

Лента появится в российских кинотеатрах с 30 мая.

Напомним, в фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка, придуманных писателем Аланом Милном, в диких серийных убийц. Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов.

В марте стало известно, что создатели представили проект «Пухниверс: Монстры собираются», в котором Винни-Пух и другие культовые детские герои, ставшие чудовищами, объединятся вместе.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix представил трейлер своего нового мини-сериала «Мужчина в полный рост». В основе сценария лежит одноимённый роман Тома Вулфа.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Жители Краснодарского края планируют потратить на летний отдых меньше, чем туристы из других регионов
Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне за один раз
Средний тариф на размещение в гостиницах Сочи вырос на 17%
Краснодарцы могут сдать на переработку технику и электронику
В сети появился трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2»
В Краснодаре пройдет выставка живописи, инсталляций и скульптуры «Рельеф и цвет»

Лента новостей

Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре
Вчера, 10:19
Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре
Пробуем варианты с сусальным золотом, в форме торта и бургера
Против «Факела» команда показала цельный футбол
Сегодня, 12:40
Против «Факела» команда показала цельный футбол
Разбор матча ФК «Краснодар»
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
17 апреля, 12:37
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Самый простой и недорогой способ

Реклама на сайте