В сети появился трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. После разоблачения Кристофером Робином они вынуждены уехать. Но ненадолго. Заручившись поддержкой Совенка и Тигры, герои планируют свести счеты с Кристофером раз и навсегда.

Лента появится в российских кинотеатрах с 30 мая.

Напомним, в фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка, придуманных писателем Аланом Милном, в диких серийных убийц. Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов.

В марте стало известно, что создатели представили проект «Пухниверс: Монстры собираются», в котором Винни-Пух и другие культовые детские герои, ставшие чудовищами, объединятся вместе.