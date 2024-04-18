В ТЦ под Краснодаром откроется выставка «Манга и аниме»
В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 25 апреля откроется интерактивная выставка «Манга и аниме» (12+)
Масштабная экспозиция-исследование посвящена необычному медиафеномену. Посетителей ждут 300 экспонатов из частных коллекций и 13 интерактивных зон, которые раскрывают глобальное влияние манги и аниме на мировую культуру.
Зрители увидят древние свитки и точную копию гравюры Хокусая, оригинальную книгу 1875 года с мангой, премьерные издания манга-франшиз.
Выставка будет работать до 30 июня. Стоимость билетов 499-949 рублей, купить можно на сайте.
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