В ТЦ под Краснодаром откроется выставка «Манга и аниме»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 25 апреля откроется интерактивная выставка «Манга и аниме» (12+)

Масштабная экспозиция-исследование посвящена необычному медиафеномену. Посетителей ждут 300 экспонатов из частных коллекций и 13 интерактивных зон, которые раскрывают глобальное влияние манги и аниме на мировую культуру.

Зрители увидят древние свитки и точную копию гравюры Хокусая, оригинальную книгу 1875 года с мангой, премьерные издания манга-франшиз.

Выставка будет работать до 30 июня. Стоимость билетов 499-949 рублей, купить можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 28 апреля выставкой, лекциями и мастер-классами отметят День Земли.

Афиша Выставки Искусство Краснодар МЕГА Адыгея-Кубань отдых Развлечения

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