В Краснодаре пройдет общегородской субботник

Санитарные работы начнутся в 9:00 во всех внутригородских округах. Присоединиться к наведению порядка могут все жители краевой столицы.

Участники будут убирать мусор, ветки, незаконно размещённые объявления, рекламу и граффити, белить деревья и вырубать поросль, красить ограждения, высаживать кустарники. Весь необходимый инвентарь выдадут коммунальные службы.

Узнать о местах проведения общегородского субботника можно здесь.