В Краснодаре пройдет общегородской субботник

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

В Краснодаре 20 апреля состоится общегородской субботник

Санитарные работы начнутся в 9:00 во всех внутригородских округах. Присоединиться к наведению порядка могут все жители краевой столицы.

Участники будут убирать мусор, ветки, незаконно размещённые объявления, рекламу и граффити, белить деревья и вырубать поросль, красить ограждения, высаживать кустарники. Весь необходимый инвентарь выдадут коммунальные службы.

Узнать о местах проведения общегородского субботника можно здесь.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара направила 40 млн рублей на обновление площадок для мусорных контейнеров. До этого в Краснодаре планировали оборудовать 50 мест для сбора коммунальных отходов со спецограждениями.

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