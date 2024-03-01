Мэрия Краснодара направила 40 млн рублей на обновление площадок для мусорных контейнеров

На оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов в разных микрорайонах Краснодара из бюджета выделили 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК рассказали, что в настоящее время на необорудованных площадках устанавливают ограждение из металлопрофиля. Чтобы мусор не разлетался, там установят бетонное основание и отсеки для крупногабаритных отходов.

До этого в Краснодаре планировали оборудовать 50 мест для сбора коммунальных отходов со спецограждениями.

Жители разных районов Краснодара регулярно жалуются на вывоз ТБО и содержание площадок для мусорных баков. Одной из мусорок жители даже завели личный телеграм-канал.



Напомним, что феврале краснодарские активисты также создали карту канализационных затоплений города.