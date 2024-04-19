Кубанская винодельня объявила конкурс для молодых художников с призовым фондом в 1 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Винодельня «Бюрнье», находящаяся между Анапой и Новороссийском, объявила конкурс для молодых художников «Новые горизонты» (18+)

Художественные работы должны раскрыть идеи молодости, радости, любви, красоты и легкости. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Главный приз — это не только деньги, но и возможность увидеть свое произведение на этикетках новой линейки напитков «Экспонат», которую презентуют уже осенью 2024 года.

Подробную информацию и условия конкурса можно узнать на сайте.

Как писали Юга.ру, компания в Краснодаре искала сотрудника, который будет в состоянии алкогольного опьянения тестировать сумки за 60 тыс. рублей.

Алкоголь Вино Деньги Конкурсы Малый и средний бизнес

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