Кубанская винодельня объявила конкурс для молодых художников с призовым фондом в 1 млн рублей

Винодельня «Бюрнье», находящаяся между Анапой и Новороссийском, объявила конкурс для молодых художников «Новые горизонты» (18+)

Художественные работы должны раскрыть идеи молодости, радости, любви, красоты и легкости. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Главный приз — это не только деньги, но и возможность увидеть свое произведение на этикетках новой линейки напитков «Экспонат», которую презентуют уже осенью 2024 года.

Подробную информацию и условия конкурса можно узнать на сайте.