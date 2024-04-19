Кубанская винодельня объявила конкурс для молодых художников с призовым фондом в 1 млн рублей
Винодельня «Бюрнье», находящаяся между Анапой и Новороссийском, объявила конкурс для молодых художников «Новые горизонты» (18+)
Художественные работы должны раскрыть идеи молодости, радости, любви, красоты и легкости. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.
Главный приз — это не только деньги, но и возможность увидеть свое произведение на этикетках новой линейки напитков «Экспонат», которую презентуют уже осенью 2024 года.
Подробную информацию и условия конкурса можно узнать на сайте.
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