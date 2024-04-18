Найм без опыта, сезонность и гибкий график: как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото пресс-службы платформы «Авито Работа»
    © Фото пресс-службы платформы «Авито Работа»

17 апреля в Ростове-на-Дону платформа «Авито Работа» провела пресс-конференцию о рынке труда в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах

Основное внимание спикеры уделили Ростовской области, но рассказали и о соседних регионах. Юга.ру посетили событие и пересказывают самое важное.

В Краснодарском крае в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го число вакансий на платформе «Авито Работа» выросло 69%. Соискателям доступно 167 тыс. вакансий.

Одной из ключевых закономерностей рынка труда на Кубани (как и по всей России) стало расширение границ найма: работодатели размещают все больше вакансий для соискателей без опыта, стараясь использовать это как конкурентное преимущество. Число вакансий для кандидатов без опыта и студентов в первом квартале 2024 года выросла в Краснодарском крае на 147%.

Другой тенденцией рынка труда оказался быстрый найм, важный и работодателям, и соискателям. Опрос «Авито Работы» показал, что в Краснодарском крае 62% респондентов находят новую работу за месяц или быстрее. У 37% опрошенных крайний поиск работы занял до двух недель.

Читайте также:

60% опрошенных в январе 2024 года краснодарцев хотя бы раз за последний год пробовали трудоустроиться, а 16% просматривают и откликаются на вакансии регулярно.

При этом эксперты компании отметили, что пользователи активно просматривают вакансии в выходные дни и в рабочие часы. Также спикеры рассказали, что в южных регионах активность соискателей сильнее зависит от времени года, чем в целом по России: южане усерднее ищут работу зимой, а жители других регионов чаще интересуются вакансиями на юге в теплое время года — с апреля по октябрь.

41% соискателей Краснодарского края ищут работу на полный день. Частичная занятость интересна 35% опрошенных, временная подработка — 23%.

Читайте также:

Топ востребованных сфер в I квартале 2024 года в Краснодарском крае:

  • производство и сельское хозяйство — 18%,
  • строительство — 12%,
  • продажи — 9%,
  • туризм и рестораны — 8%,
  • транспорт и логистика — 7%.

Для 69% опрошенных краснодарцев решающий фактор при трудоустройстве — размер зарплаты. Для 40% также важны гибкие условия занятости. По 29% респондентов назвали важным хорошую репутацию компании и хорошие отзывы сотрудников о ней.

Эксперт платформы вакансий рассказал о еще одном тренде, важном для нанимателей: 85% офисных работников составляют резюме, но 50% из них скрывают его от своего работодателя. Спикер заключил, что работодателям стоит «обратить внимание на удовлетворенность сотрудников, что поможет удержать их на рабочем месте».

Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей. О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре в ноябре 2023-го: репортаж Юга.ру.

Авито Вакансии Краснодар Опросы Работа Ростов-на-Дону Трудоустройство

Новости

Найм без опыта, сезонность и гибкий график: как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году
Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 18 апреля
Больше 400 млн рублей налогов за три месяца заплатила игорная зона «Красная Поляна» в Сочи
В ТЦ под Краснодаром откроется выставка «Манга и аниме»
Экс-депутат Новороссийска, оправданный по делу о пьяном ДТП, заставляет СМИ удалять публикации
Ейские пляжи обещают благоустроить

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ
Вчера, 12:37
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ
«Заставлять любить Родину бессмысленно»
16 апреля, 10:00
«Заставлять любить Родину бессмысленно»
Интервью со Стефанией Даниловой — о патриотической поэзии, детстве в Керчи, котах Махачкалы и русской Индии
ФК «Краснодар» немного перегорел психологически
15 апреля, 12:35
ФК «Краснодар» немного перегорел психологически
Разбор матча с «Зенитом»

Реклама на сайте