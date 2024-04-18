Найм без опыта, сезонность и гибкий график: как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году
17 апреля в Ростове-на-Дону платформа «Авито Работа» провела пресс-конференцию о рынке труда в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах
Основное внимание спикеры уделили Ростовской области, но рассказали и о соседних регионах. Юга.ру посетили событие и пересказывают самое важное.
В Краснодарском крае в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го число вакансий на платформе «Авито Работа» выросло 69%. Соискателям доступно 167 тыс. вакансий.
Одной из ключевых закономерностей рынка труда на Кубани (как и по всей России) стало расширение границ найма: работодатели размещают все больше вакансий для соискателей без опыта, стараясь использовать это как конкурентное преимущество. Число вакансий для кандидатов без опыта и студентов в первом квартале 2024 года выросла в Краснодарском крае на 147%.
Другой тенденцией рынка труда оказался быстрый найм, важный и работодателям, и соискателям. Опрос «Авито Работы» показал, что в Краснодарском крае 62% респондентов находят новую работу за месяц или быстрее. У 37% опрошенных крайний поиск работы занял до двух недель.
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60% опрошенных в январе 2024 года краснодарцев хотя бы раз за последний год пробовали трудоустроиться, а 16% просматривают и откликаются на вакансии регулярно.
При этом эксперты компании отметили, что пользователи активно просматривают вакансии в выходные дни и в рабочие часы. Также спикеры рассказали, что в южных регионах активность соискателей сильнее зависит от времени года, чем в целом по России: южане усерднее ищут работу зимой, а жители других регионов чаще интересуются вакансиями на юге в теплое время года — с апреля по октябрь.
41% соискателей Краснодарского края ищут работу на полный день. Частичная занятость интересна 35% опрошенных, временная подработка — 23%.
Топ востребованных сфер в I квартале 2024 года в Краснодарском крае:
- производство и сельское хозяйство — 18%,
- строительство — 12%,
- продажи — 9%,
- туризм и рестораны — 8%,
- транспорт и логистика — 7%.
Для 69% опрошенных краснодарцев решающий фактор при трудоустройстве — размер зарплаты. Для 40% также важны гибкие условия занятости. По 29% респондентов назвали важным хорошую репутацию компании и хорошие отзывы сотрудников о ней.
Эксперт платформы вакансий рассказал о еще одном тренде, важном для нанимателей: 85% офисных работников составляют резюме, но 50% из них скрывают его от своего работодателя. Спикер заключил, что работодателям стоит «обратить внимание на удовлетворенность сотрудников, что поможет удержать их на рабочем месте».
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