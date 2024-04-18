17 апреля в Ростове-на-Дону платформа «Авито Работа» провела пресс-конференцию о рынке труда в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах

Основное внимание спикеры уделили Ростовской области, но рассказали и о соседних регионах. Юга.ру посетили событие и пересказывают самое важное.

В Краснодарском крае в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го число вакансий на платформе «Авито Работа» выросло 69%. Соискателям доступно 167 тыс. вакансий.

Одной из ключевых закономерностей рынка труда на Кубани (как и по всей России) стало расширение границ найма: работодатели размещают все больше вакансий для соискателей без опыта, стараясь использовать это как конкурентное преимущество. Число вакансий для кандидатов без опыта и студентов в первом квартале 2024 года выросла в Краснодарском крае на 147%.

Другой тенденцией рынка труда оказался быстрый найм, важный и работодателям, и соискателям. Опрос «Авито Работы» показал, что в Краснодарском крае 62% респондентов находят новую работу за месяц или быстрее. У 37% опрошенных крайний поиск работы занял до двух недель.