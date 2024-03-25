Краснодарский край оказался в лидерах по числу вакансий с высокими зарплатами — аналитики

По данным экспертов hh.ru, в марте 2024 года в России опубликовали 1,2 млн вакансий, из них 62 тыс. в Краснодарском крае. Доля Москвы составила 40% от общего количества предложений с зарплатой от 260 тыс. рублей, а Санкт-Петербурга — 8%. При этом на Кубани опубликовали 1,5 тыс. вакансий с самыми высокими зарплатами.

Исследование показало, на сегодня в России медиана предлагаемой зарплаты составляет более 60 тыс. рублей. В 68% вакансий работодатели указывают зарплату близкую или равную средней по рынку. В 24% вакансии можно встретить оклад в два раза выше медианы (т.е. 120 тыс. рублей), а в каждой десятой — от 195 тыс. рублей и больше. При этом отечественные компании предпочитают не указывать зарплату в каждой шестой вакансии (17%).



Аналитики выяснили, что к строительным компаниям относится каждая пятая (20%) вакансия по стране с зарплатой от 200 тыс. рублей. У ИТ-компаний и фирм, оказывающих услуги для бизнеса, доля в общем объеме высокооплачиваемых предложений составила 10%. К другим отраслям, где работодатели ежемесячно публикуют более 1 тыс. «дорогих» вакансий, относятся розничная торговля, перевозки, логистика, склад, автомобильный бизнес, производство товаров и финансовый сектор.

В Краснодарском крае в марте 2024 года в топ предложений с самыми высокими зарплатами вошли: