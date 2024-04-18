В уставе Краснодара изменили дату основания города

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Депутаты Краснодара изменили в уставе дату основания города

Теперь вместо 1 января 1794 года (по старому стилю) будет указан период «1793–1794».

«В кубанской историографической литературе уже более 100 лет ведётся дискуссия по поводу точной даты образования нашего города. Существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой, если в уставе будет предусмотрено, что Краснодар-Екатеринодар основан казаками в период 1793–1794 годы для защиты южных рубежей России», — сообщил заместитель директора правового департамента Михаил Димитренко.

Изменения в устав внесли по результатам публичных слушаний.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2023 года гражданский активист настаивал на пересмотре даты основания Екатеринодара в уставе города. Виталий Черкасов объяснил, что в документе и праздновании 230-летия есть несостыковки. 

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В уставе Краснодара изменили дату основания города
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