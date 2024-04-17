В ТЦ под Краснодаром выставкой, лекциями и мастер-классами отметят День Земли

Программа:

10:00-20:00 выставка-продажа комнатных растений;

12:00-20:00 обмен растениями;

13:00-13:50 мастер-класс по изготовлению брелков из джинсы;

14:00-14:55 лекции о растениях «Селекция фиалок» и «Мир растений хищников»;

15:00-15:50 эко-игротека;

16:00-17:50 мастер-класс по плетению кашпо и посадке растений;

18:00-19:40 просмотр фильма «Волк и Лев»..

Количество мест ограничено. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация по ссылке.

День Земли — название, используемое по отношению к различным акциям проводимым весной и призванным побудить людей быть внимательнее к окружающей среде. Флаг Земли, который не является официальным символом, представляет собой фотографию планеты из космоса на тёмно-синем фоне.

Как писали Юга.ру, участие в экоакциях поможет поступить в три краснодарских вуза. Речь о КубГУ, КубГАУ и КубГТУ.