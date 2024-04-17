В ТЦ под Краснодаром выставкой, лекциями и мастер-классами отметят День Земли

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 28 апреля отметят День Земли (12+)

Программа:

  • 10:00-20:00 выставка-продажа комнатных растений;
  • 12:00-20:00 обмен растениями;
  • 13:00-13:50 мастер-класс по изготовлению брелков из джинсы;
  • 14:00-14:55 лекции о растениях «Селекция фиалок» и «Мир растений хищников»;
  • 15:00-15:50 эко-игротека;
  • 16:00-17:50 мастер-класс по плетению кашпо и посадке растений;
  • 18:00-19:40 просмотр фильма «Волк и Лев»..

Количество мест ограничено. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация по ссылке.

День Земли — название, используемое по отношению к различным акциям проводимым весной и призванным побудить людей быть внимательнее к окружающей среде. Флаг Земли, который не является официальным символом, представляет собой фотографию планеты из космоса на тёмно-синем фоне.

Как писали Юга.ру, участие в экоакциях поможет поступить в три краснодарских вуза. Речь о КубГУ, КубГАУ и КубГТУ.

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