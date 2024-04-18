В Краснодарском крае изменится схема движения на трассе М-4 «Дон»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодарском крае с 21 по 27 апреля изменится схема движения на 1492 км трассы М-4 «Дон»

Продолжаются работы по устранению последствий схода оползня между селами Михайловский Перевал и Возрождение. Дорожники завершили установку постоянной железобетонной подпорной стены.

Специалистам предстоит восстановить дорожное покрытие. На время проведения ремонтных работ ввели реверсивный режим движения со светофорным регулированием.

Автомобилистов просят быть внимательными в пути и соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Как писали Юга.ру, строительство трассы Джубга — Сочи планируют завершить к концу 2029 года. К концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028-м — обход Туапсе.

Дороги Ремонт дорог

Новости

Больше 400 млн рублей налогов за три месяца заплатила игорная зона «Красная Поляна» в Сочи
В ТЦ под Краснодаром откроется выставка «Манга и аниме»
Экс-депутат Новороссийска, оправданный по делу о пьяном ДТП, заставляет СМИ удалять публикации
Ейские пляжи обещают благоустроить
В Краснодарском крае изменится схема движения на трассе М-4 «Дон»
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Ларса фон Триера

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ
Вчера, 12:37
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: самый простой и недорогой способ
«Заставлять любить Родину бессмысленно»
16 апреля, 10:00
«Заставлять любить Родину бессмысленно»
Интервью со Стефанией Даниловой — о патриотической поэзии, детстве в Керчи, котах Махачкалы и русской Индии
ФК «Краснодар» немного перегорел психологически
15 апреля, 12:35
ФК «Краснодар» немного перегорел психологически
Разбор матча с «Зенитом»

Реклама на сайте