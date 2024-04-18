В Краснодарском крае изменится схема движения на трассе М-4 «Дон»

В Краснодарском крае с 21 по 27 апреля изменится схема движения на 1492 км трассы М-4 «Дон»

Продолжаются работы по устранению последствий схода оползня между селами Михайловский Перевал и Возрождение. Дорожники завершили установку постоянной железобетонной подпорной стены.



Специалистам предстоит восстановить дорожное покрытие. На время проведения ремонтных работ ввели реверсивный режим движения со светофорным регулированием.



Автомобилистов просят быть внимательными в пути и соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.