В Краснодарском крае изменится схема движения на трассе М-4 «Дон»
В Краснодарском крае с 21 по 27 апреля изменится схема движения на 1492 км трассы М-4 «Дон»
Продолжаются работы по устранению последствий схода оползня между селами Михайловский Перевал и Возрождение. Дорожники завершили установку постоянной железобетонной подпорной стены.
Специалистам предстоит восстановить дорожное покрытие. На время проведения ремонтных работ ввели реверсивный режим движения со светофорным регулированием.
Автомобилистов просят быть внимательными в пути и соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
Как писали Юга.ру, строительство трассы Джубга — Сочи планируют завершить к концу 2029 года. К концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028-м — обход Туапсе.
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