Участие в экоакциях поможет поступить в три краснодарских вуза

Краснодарский край

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  • Здание КубГТУ на Красной © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Здание КубГТУ на Красной © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Кубанский государственный аграрный университет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кубанский государственный аграрный университет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Кубанский государственный университет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кубанский государственный университет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Три краснодарских вуза стали партнерами премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Кубанский государственный университет (КубГУ), Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (КубГАУ) и Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) официально поддержали детско-юношескую премию «Экология — дело каждого», учрежденную Росприроднадзором.

Лауреаты, победители и призеры премии получат от одного до 10 баллов, которые будут зачтены при поступлении на бюджетные места в партнерские вузы.

«Мы хотим повысить престиж профессии эколога», заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Проект «Экология — дело каждого» — это возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии».

Полный список из 80 вузов-партнеров программы можно посмотреть на сайте премии. Там же опубликованы инструкции для школьников, желающих поучаствовать в различных экоакциях.

Вчера мы писали о том, что Рособрнадзор разрешил пересдавать один предмет ЕГЭ.

Вузы Образование Росприроднадзор Школьники Экология

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