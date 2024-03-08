Участие в экоакциях поможет поступить в три краснодарских вуза

Кубанский государственный университет (КубГУ), Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (КубГАУ) и Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) официально поддержали детско-юношескую премию «Экология — дело каждого», учрежденную Росприроднадзором.

Лауреаты, победители и призеры премии получат от одного до 10 баллов, которые будут зачтены при поступлении на бюджетные места в партнерские вузы.

«Мы хотим повысить престиж профессии эколога», заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Проект «Экология — дело каждого» — это возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии».

Полный список из 80 вузов-партнеров программы можно посмотреть на сайте премии. Там же опубликованы инструкции для школьников, желающих поучаствовать в различных экоакциях.

Вчера мы писали о том, что Рособрнадзор разрешил пересдавать один предмет ЕГЭ.