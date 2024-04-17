Жителей Сочи предупредили о сильном ветре 18 апреля

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сочи

Утром и днем 18 апреля на территории города местами прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Жителям и гостям курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Кроме того, в горах Сочи выше 1500 метров будет лавиннопасно. А в предгорьях ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

На курорте будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 24-29 °С.

Ранее Юга.ру писали, что с приходом весны на Кубани начался сезон змей. В материале рассказываем, что нужно знать.

МЧС Погода Сочи

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Жителей Сочи предупредили о сильном ветре 18 апреля
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