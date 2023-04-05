В Новороссийске нашли окаменевшую ракушку. Такие жили во времена динозавров

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Наша Газета Новороссийск» https://t.me/ng_nov/4732
    © Скриншот из телеграмм-канала «Наша Газета Новороссийск» https://t.me/ng_nov/4732

Девушка сделала фото необычной раковины и опубликовала его в соцсетях

Жительница Новороссийска нашла на диком пляже окаменевшего моллюска больших размеров. Она сделала снимок раковины и опубликовала его в соцсетях. Девушка обнаружила ракушку на берегу моря в 16-м микрорайоне, сообщает «Наша газета Новороссийск».

В Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара:

Биолог Вениамин Голубитченко рассказал, что этот моллюск называется «иноцерамус» — в переводе с греческого «крепкий горшок».

Иноцерамус— вымерший род ископаемых морских двустворчатых моллюсков, которые внешне напоминали родственных крылатых жемчужных устриц. Они жили с раннего юрского до позднего мелового периода — от 189,6 до 66,043 миллиона лет назад.

В окрестностях Новороссийска и ранее находили подобные экземпляры. Биолог также поделился снимками иноцерамуса, обнаруженного на пляже в Пограничной щели Восточного района. Газета опубликовала фотографии первой и нынешней находок:

Ранее Юга.ру рассказывали, в каких ресторанах Краснодара можно поесть моллюска анадару и почему он вдруг стал так популярен.

Животные Новороссийск Пляжи Социальные сети Фотография Черное море

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