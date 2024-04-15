В Краснодаре состоится кинопоказ с разбором образов героев от стилиста

В краснодарской фотостудии Sisters 19 апреля состоится показ и обсуждение фильма «Присцилла: Элвис и я» (18+)

Ленту сняла София Коппола по одноименному роману первой и единственной жены Элвиса Пресли. Премьера состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале. Главные роли в картине сыграли Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди.

Скромной 14-летней Присцилле Болье судьба уготовила встречу с самим королем рок-н-ролла. Они официально стали главной парой Америки. Но никто из поклонников и не догадывался, что скрывается за фасадом их счастливой жизни. Многочисленные измены и зависимости суженого в конце концов ставят крест на их браке.

Начало показа в 20:00. После можно будет обсудить со стилистом эпоху и наряды героев.