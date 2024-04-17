ФК «Краснодар» 19 апреля сыграет дома с командой «Факел»

В Краснодаре состоится игра «быков» с воронежским «Факелом»

На сайте «быков» и в кассах у стадиона «Краснодар» открыта продажа билетов на игру с воронежским «Факелом». Матч состоится 19 апреля, начало в 19:00. Игра пройдет в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

Напомним, 13 апреля ФК «Краснодар» принимал дома петербургский «Зенит» и проиграл 1:2. Теперь «быки» отстают от первого места на 4 очка. Подробнее о матче читайте в материале футбольного аналитика.

Для посещения матчей Мир Российской Премьер-лиги обязательна персонифицированная карта болельщика (Fan ID). Стоимость билетов от 500 рублей.