ФК «Краснодар» немного перегорел психологически. Разбор матча с «Зенитом»
13 апреля ФК «Краснодар» принимал дома петербургский «Зенит» и проиграл 1:2. Теперь «быки» отстают от первого места на 4 очка.
Футбольный аналитик Артур Каратай анализирует важный матч и приходит к выводу, что ни в тактике, ни в выборе состава придраться не к чему.
Важность матча с «Зенитом» лежала на поверхности — достаточно было заглянуть в турнирную таблицу. Главная интрига же крылась в тактической плоскости. У «Зенита» отсутствовал Вендел, ключевой игрок центра поля, и многие эксперты склонялись к мнению, что Семаку придется менять схему (так оно и получилось). О «Краснодаре» прогнозы были связаны с тем, появятся ли в старте находящиеся не в лучшей форме Волков и Кривцов.
Мусаев не поменял схему и пошел на относительно неожиданный ход — выпустил Олусегуна на позиции правого защитника. Относительно — потому что у Кунле есть опыт игры с краю в обороне, а под шустрого Педро как раз и нужен был игрок, который не уступит бразильцу в резкости. Олусегун в целом сыграл очень хорошо, и не зря Семак в перерыве поменял бразильцу позицию.
Размен Кривцова на Кастаньо связан не только с тем, что Никита находится не в лучших кондициях после повреждения, а еще и с тем, что сам Кевин набирает форму. Плюс его оборонительные навыки позволяют по ситуации дублировать Черникова. После того, как «Краснодар» повел в счете, Кастаньо часто этим и занимался. Его игру я тоже в целом оценил бы как качественную, особенно в умении находить свободные зоны при развитии атак.
Как часто бывает, в таких играх все решают мелкие элементы и индивидуальные ошибки. Скажем, в эпизоде с первым голом «Зенита» редкую для себя оплошность допустил Алонсо: он элементарно поздно выдвинулся под удар Кассьеры, хотя все прекрасно знают, что колумбийский форвард — правша. А второй гол — результат плохой командной работы в прессинге. Тут уж надо либо глубоко уходить в низкий блок, либо выдвигаться на соперника вплоть до защитников, а не создавать пустоту в центре.
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Редко это делаю, но за эту игру немного поругаю Кордобу. Джон, понятное дело, нацелен на ворота, но в таких играх нужно наступать себе на горло и действовать чаще в подыгрыше. В первом тайме Кордоба в ситуации фактически 3 в 2 вместо паузы и скидки на Сперцяна пошел в лобовую атаку на Эраковича и просто потерял мяч. Да, колумбиец — король игры спиной к воротам, но нужно поднимать голову и тогда, когда ты сам двигаешься с мячом.
Самый мой нелюбимый тип матчей для анализа — когда не к чему особо придраться. Ни по тактике, ни по выбору состава. Велик соблазн сказать, что «Краснодар» немного перегорел психологически (небольшие ляпы игроков обороны и Сафонова в подтверждение), но это кажется странным для команды, которая не впервые играет в таких матчах. А любимые болельщиками рассуждения о том, что «ну вот при Ивиче бы точно порвали» оставлю на ваше усмотрение.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.