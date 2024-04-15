ФК «Краснодар» немного перегорел психологически. Разбор матча с «Зенитом»

13 апреля ФК «Краснодар» принимал дома петербургский «Зенит» и проиграл 1:2. Теперь «быки» отстают от первого места на 4 очка.



Футбольный аналитик Артур Каратай анализирует важный матч и приходит к выводу, что ни в тактике, ни в выборе состава придраться не к чему.

Важность матча с «Зенитом» лежала на поверхности — достаточно было заглянуть в турнирную таблицу. Главная интрига же крылась в тактической плоскости. У «Зенита» отсутствовал Вендел, ключевой игрок центра поля, и многие эксперты склонялись к мнению, что Семаку придется менять схему (так оно и получилось). О «Краснодаре» прогнозы были связаны с тем, появятся ли в старте находящиеся не в лучшей форме Волков и Кривцов.

Мусаев не поменял схему и пошел на относительно неожиданный ход — выпустил Олусегуна на позиции правого защитника. Относительно — потому что у Кунле есть опыт игры с краю в обороне, а под шустрого Педро как раз и нужен был игрок, который не уступит бразильцу в резкости. Олусегун в целом сыграл очень хорошо, и не зря Семак в перерыве поменял бразильцу позицию.

Размен Кривцова на Кастаньо связан не только с тем, что Никита находится не в лучших кондициях после повреждения, а еще и с тем, что сам Кевин набирает форму. Плюс его оборонительные навыки позволяют по ситуации дублировать Черникова. После того, как «Краснодар» повел в счете, Кастаньо часто этим и занимался. Его игру я тоже в целом оценил бы как качественную, особенно в умении находить свободные зоны при развитии атак.