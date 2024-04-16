В Краснодаре открылись два детских сада
В Краснодаре открыли детские сады № 108 на улице Конгрессной и № 123 в микрорайоне «Любимово»
Первый рассчитан на 280 мест, из них 40 — для раннего возраста. Второй вмещает 350 малышей, в том числе 80 — в ясли.
В детском саду № 108 установили многофункциональный обучающий комплекс финансовой грамотности «Экономград» со встроенными компьютером и тренажёром идентификации банкнот. Также там есть интерактивный патриотический комплекс «Спасская башня».
На территории детского сада № 123 появилась детская метеостанция с солнечными часами, метеобудкой, термогигрометром и барометром. С помощью такого инструмента воспитанники могут наблюдать за сменой направления ветра, отмечать температуру, влажность и уровень осадков. На другом комплексе дети будут изучать правила дорожного движения. Там же построили два стадиона с тренажёрами и оборудованием для подвижных игр.
На территории обоих дошкольных учреждений установили беседки, скульптуры, игровые площадки с натуральным травяным покрытием. Также в детских садах есть круглосуточная охрана, тревожные кнопки и видеонаблюдение.
Напомним, в Краснодаре 21 тыс. детей ждут путевки в детские сады.