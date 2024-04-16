В Краснодаре открылись два детских сада

В Краснодаре открыли детские сады № 108 на улице Конгрессной и № 123 в микрорайоне «Любимово»

Первый рассчитан на 280 мест, из них 40 — для раннего возраста. Второй вмещает 350 малышей, в том числе 80 — в ясли.

В детском саду № 108 установили многофункциональный обучающий комплекс финансовой грамотности «Экономград» со встроенными компьютером и тренажёром идентификации банкнот. Также там есть интерактивный патриотический комплекс «Спасская башня».